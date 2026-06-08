Perez ostaje predsjednik Reala: Odmah je potvrdio novog trenera

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Florentino Perez proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Real Madridu u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, produživši svoju dugu vladavinu za još četiri godine nakon prvog vjerodostojnog izazova njegovom vodstvu u dva desetljeća.

Real Madrid TV proglasio je 79-godišnjeg španjolskog građevinskog magnata pobjednikom, dok je njegov suparnik, tajkun Enrique Riquelme, priznao poraz nakon što su najnoviji neslužbeni podaci pokazali da Perez vodi s oko 65 posto glasova.

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“Pobijedili smo u svim demografskim skupinama, što znači u svim dobnim skupinama, i postigli smo drugi najbolji rezultat u povijesti”, rekao je 79-godišnji Pérez, kojem je suparnik čestitao samo nekoliko sekundi prije objave službenih rezultata.

Perez je u pobjedničkom govoru u hotelu u španjolskoj prijestolnici rezultat nazvao “izvanrednim” i rekao da je Real “postavio primjer svijetu transparentnosti i sklada”, unatoč neugodnoj odsutnosti službenih podataka.

Real, kojeg Forbes cijeni kao najvrjedniji nogometni klub na svijetu, nije održao formalne predsjedničke izbore od 2006. Perez je prvi put postao predsjednik 2000. i od 2009. pet puta je obnavljao mandat bez protukandidata.

“Ponosni smo što možemo pozdraviti povratak jednog od najvećih trenera svijeta, pravog Madridistu, Josea Mourinha”, rekao je Perez nakon pobjede i tako potvrdio najavu da će portugalskog stručnjaka vratiti na klupu Kraljeva kada dobije novi mandat.