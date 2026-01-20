Ružić namučila nekadašnju prvu tenisačicu svijeta, ali ipak izgubila u prvom kolu Australian Opena

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

U prvom kolu Australian Opena Međimurka Antonia Ružić je igrala protiv Naomi Osake na centralnom terenu u Melbourneu. Hrvatska tenisačica igrala je sjajno te je u setu odluke imala i break prednosti. Međutim, od tog trenutka je izgubila tri gema u nizu te je s 2-1 u setovima upisala poraz u prvom kolu.

Nije dobro krenula Ružić u meč, a vjerojatno razlog možemo tražiti u tome što je bila impresionirana velikim stadionom u Melbourneu. Povela je Osaka s 3:0, a imala je i break prilike za 4:0.

Ovako je japanska Grand Slam pobjednica izašla na teren protiv hrvatske tenisačice

Ipak, tada Ružić osvaja tri gema u nizu i poravnava na 3:3. Međutim, Japanka nakon toga ponovno ulazi u ritam te sa 6:3 osvaja prvu dionicu igre. Hrvatska tenisačica nije pala nakon tog gubitka seta.

Drugu dionicu je ona otvorila s 3:0, a tu prednost sigurno je čuvala do 5:2. Tada je pritisnula Osaku i dovela gem do deucea, ali ne i do set-lopte. Malo je to usporilo Ružić koja je u sljedećem gemu bila suočena s dvije break lopte. Kada je spasila drugu, stvorio se problem jer je na mreži ostala upaljena crvena lampica pa se meč nije mogao nastaviti dok to nisu organizatori ugasili.

Nakon nekoliko minuta problem se riješio i Ružić je stigla do set-lopte koju ipak nije realizirala zbog sjajnog forehanda Osake. No, ubrzo je Orehovčanka došla do druge set-lopte koju je i iskoristila za 1-1 u setovima. Bio je to prvi osvojen set Antonije Ružić na Grand Slam razini, a samo jedan ju je dijelio od premijerne pobjede na najvišoj teniskoj razini.

Osaka je treći set otvorila s breakom, ali Ružić se nije predavala i ubrzo je napravila rebreak kojim se primaknula na 2:1. Ubrzo je poravanla i na 2:2 te je odlučujući set bio u potpunosti izjednačen sve do 3:3 kada je Ružić iskoristila break loptu za veliko vodstvo u meču.

Ipak, kratko je trajalo jer je Osaka već u idućem gemu napravila rebreak za 4:4 i novu dramu na Rod Laver Areni. Dobrim servisima Japanka je ekspresno došla do 5:4 te je bila udaljena jedan gem od pobjede i plasmana u drugo kolo.

Nije hrvatska tenisačica uspjela produžiti meč nakon toga te je Osaka sa 6:3, 3:6, 6:4 došla do pobjede i prolaska u drugo kolo gdje je čeka Rumunjka Sorana Cirstea.

Ovim porazom Hrvatska je ostala na jednoj predstavnici u WTA konkurenciji, a to je Petra Marčinko koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Peyton Stearns.

Osim Marčinko, u turniru je ostao i Marin Čilić, nekadašnji finalist Australian Opena. Međugorac će u drugom kolu igrati protiv Kanađanina Denisa Shapovalova.