Alcaraz preokretom svladao Đokovića i osvojio Australian Open!

Australian Open 1. velj 20269:18 > 12:53 1 komentar
Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre.

Alcarazu (22) je ovo prvi Australian Open naslov, a time je postao najmlađi tenisač sa sva četiri osvojena Grand Slam turnira.

Đoković (38) je ostao na deset osvojenih Australian Opena i 24 Grand Slam titule.

12:53

Alcaraz je pobjednik Australian Opena!

Alcaraz je nakon ujednačenog četvrtog seta napravio break u posljednjem gemu te uzeo četvrti set rezultatom 7:5. 

12:32

Izjednačen četvrti set...

Ovakav set još nismo vidjeli u meču. Rezultat je 4:4 i nitko ne popušta, tijesno je...

11:46

Alcaraz osvaja treći set

Daleko je Novak Đoković od igre koju je pokazao u prvom setu. Alcaraz osvaja i treći set rezultatom 6:3 te prvi servira u četvrtom. Pratimo može li se 38-godišnji rekorder vratiti u nastavku...

11:26

Alcaraz uzeo prednost u trećem setu

Carlos Alcaraz oduzeo je servis Novaku Đokoviću u petom gemu trećeg seta i poveo 3:2. 

10:59

Alcaraz vraća istom mjerom!

Carlos Alcaraz osvojio je drugi set istim rezultatom kojim je Đoković slavio u prvom - 6:2.

10:53

Alcaraz do novog breaka

Carlos Alcaraz nastavlja dominaciju u drugom setu i još jednom oduzima servis Đokoviću. Rezultat je 5:2 i Španjolac servira za drugi set.

10:36

Borba se nastavlja

Carlos Alcaraz neće pustiti ovaj meč tako lako i to je pokazao već u trećem gemu drugog seta. 

Španjolac je oduzeo servis Đokoviću za prednost 2:1.

10:20

Prvi set: 6-2 za Đokovića!

Novak Đoković ponovio je break i u osmom gemu te nakon 33 minute osvojio prvi set. 

10:08

Rani break Đokovića

Novak Đoković oduzeo je servis Carlosu Alcarazu u četvrtom gemu i stigao do 3:1.

09:48

Krov je otvoren, prohladno u Melbourneu

Finalisti su na terenu Rod Laver arene, čiji krov će biti otvoren tijekom meča. U Melbourneu je 15 stupnjeva, uz osjećaj temperature 9. 

