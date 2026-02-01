Alcaraz preokretom svladao Đokovića i osvojio Australian Open!

Podijeli :

Guliver

Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre.

Alcarazu (22) je ovo prvi Australian Open naslov, a time je postao najmlađi tenisač sa sva četiri osvojena Grand Slam turnira.

Đoković (38) je ostao na deset osvojenih Australian Opena i 24 Grand Slam titule.