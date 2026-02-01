Alcaraz preokretom svladao Đokovića i osvojio Australian Open!

Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre.
Alcarazu (22) je ovo prvi Australian Open naslov, a time je postao najmlađi tenisač sa sva četiri osvojena Grand Slam turnira.
Đoković (38) je ostao na deset osvojenih Australian Opena i 24 Grand Slam titule.
Alcaraz je pobjednik Australian Opena!
Alcaraz je nakon ujednačenog četvrtog seta napravio break u posljednjem gemu te uzeo četvrti set rezultatom 7:5.
Izjednačen četvrti set...
Ovakav set još nismo vidjeli u meču. Rezultat je 4:4 i nitko ne popušta, tijesno je...
Alcaraz osvaja treći set
Daleko je Novak Đoković od igre koju je pokazao u prvom setu. Alcaraz osvaja i treći set rezultatom 6:3 te prvi servira u četvrtom. Pratimo može li se 38-godišnji rekorder vratiti u nastavku...
Alcaraz uzeo prednost u trećem setu
Carlos Alcaraz oduzeo je servis Novaku Đokoviću u petom gemu trećeg seta i poveo 3:2.
Alcaraz vraća istom mjerom!
Carlos Alcaraz osvojio je drugi set istim rezultatom kojim je Đoković slavio u prvom - 6:2.
Alcaraz do novog breaka
Carlos Alcaraz nastavlja dominaciju u drugom setu i još jednom oduzima servis Đokoviću. Rezultat je 5:2 i Španjolac servira za drugi set.
Borba se nastavlja
Carlos Alcaraz neće pustiti ovaj meč tako lako i to je pokazao već u trećem gemu drugog seta.
Španjolac je oduzeo servis Đokoviću za prednost 2:1.
Prvi set: 6-2 za Đokovića!
Novak Đoković ponovio je break i u osmom gemu te nakon 33 minute osvojio prvi set.
Rani break Đokovića
Novak Đoković oduzeo je servis Carlosu Alcarazu u četvrtom gemu i stigao do 3:1.
Krov je otvoren, prohladno u Melbourneu
Finalisti su na terenu Rod Laver arene, čiji krov će biti otvoren tijekom meča. U Melbourneu je 15 stupnjeva, uz osjećaj temperature 9.
