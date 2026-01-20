Ovako je japanska Grand Slam pobjednica izašla na teren protiv hrvatske tenisačice

Podijeli :

Naomi Osaka (28), nekadašnja svjetska broj jedan i trenutačno 16. tenisačica WTA ljestvice, na upečatljiv je način otvorila svoj nastup na Australian Openu, turniru koji je osvajala 2019. i 2021. Uoči susreta protiv Hrvatice Antonije Ružić (23), koja se nalazi na 65. mjestu WTA ljestvice, na središnji teren Rod Laver Arene pojavila se noseći bijeli suncobran.

Lice joj je djelomično prekrivao bijeli veo koji je padao preko velikog šešira, dok je cijeli izgled upotpunila plavo-bijelom kombinacijom s volanima i prepoznatljivim motivom leptira. Njezin modni nastup komentirao je Sam Smith na australskoj televiziji:

“Prva teniska i globalna sportska zvijezda bila je Suzanne Lenglen, dama s prepoznatljivom maramom na glavi.

Dvadesetih godina prošlog stoljeća bila je najbolja francuska igračica i igrala je uz Daphne Akhurst, po kojoj je nazvan ovaj trofej. Da danas gleda s teniskog neba, siguran sam da bi se divila Naomi Osaki i načinu na koji je donijela modu na teren.”

Oduševljenje nije skrivao ni Tim Henman u prijenosu TNT Sportsa:

“Wow! Ostao sam bez riječi. Ovo je stvarno jako cool. Samo se pitam – stavlja li ovakav ulazak dodatni pritisak na samu igru?”