Đoković iskreno: ‘Vjerujem u sebe, ali nisam očekivao da ću opet zaigrati u finalu’

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Novak Đoković sjajno je otvorio finalni meč u Melbourneu, no Carlos Alcaraz ipak je slavio rezultatom 4:1 i stigao do svoj prvog naslova na tom Grand Slamu.

“Za početak čestitke Carlosu na sjajnom turniru, cijelom tvom timu, što radiš je povijesno, legendarno. Želim ti puno sreće u nastavku karijere. Tako si mlad, kao i ja, pa sam siguran da ćemo se još puno viđati u sljedećih deset godina…”, rekao je Đoković s osmijehom i dodao “Ili ne…”

“Želim zahvaliti svojem timu, mojim stijenama u mom kutku. Nije bilo lako, godinama, ali posebno zadnja tri tjedna gledate moje najteže trenutke. Hvala vam”.

Obratio se zatim i Rafaelu Nadalu koji je meč pratio s tribina.

“Naravno, jako je čudno gledati te s te strane tribine. Bila mi je čast igrati pred tobom, neobično je, ali hvala ti što si došao. Previše španjolskih legendi, osjećao sam se kao da su dvojica protiv mene jednog nije fer!”, našalio se Đoković pa dodao:

“Imao sam pripremljen pobjednički i gubitnički govor… Ovo je Carlosov trenutak, bit ću kratak. Publika mi je posljednja tri dana pružila nešto što nisam doživio, pokušao sam vam vratiti dobrim tenisom. Uvijek vjerujem u sebe, to je potrebno kada igraš protiv sjajnih igrača protiv Jannika i Carlosa, ali moram biti jako iskren i priznati da nisam mislio da ću ponovno stajati na ceremoniji. Zato vam želim zahvaliti. Bog zna što će biti sutra, a što za šest ili 12 mjeseci. Bilo je sjajno putovanje, hvala vam!