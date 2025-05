U Ženevi se piše povijest: YouTuber traži svoju prvu pobjedu

Podijeli :

Edson de Souza via Guliver

Karue Sell brazilski je tenisač koji je u juniorskoj karijeri dosegao 33. mjesto na ljestvici. No, svoj talent nije prebacio na profesionalnu razinu gdje je prvu fazu svoje karijere imao do 2014. godine. Tada je uzeo trogodišnju pauzu prije novog pokušaja da se ostvari kao profesionalac, ali ni to nije potrajalo. Od 2017. do 2019. igrao je relativno često i kad ga nije išlo kao što je zamislio prebacio se na YouTube karijeru gdje je svojim savjetima pomagao svima koji žele postati tenisači. I dalje to 31-godišnji Brazilac radi, ali uz to je ponovno krenuo u natjecateljski tenis u kojem sada niže sjajne rezultate te će zaigrati na ATP turniru u Ženevi gdje je prošao kvalifikacije.

Sell je par puta pokušao proći kvalifikacije za ATP, a posebno se ističe njegov nastup u rodnom Brazilu. Tamo je u Rio de Janeiru poražen u prvom kolu, ali Sell je rekao da mu je turnir ostao u lijepom sjećanju zbog sjajne podrške.

Sada ipak neće s turnira pamtiti dobru atmosferu, već i svoje pobjede. Brazilac je u Ženevi u kvalifikacijama porazio Pierre-Huguesa Herberta i Remyja Bertolu te će u glavnom ždrijebu sa svoju prvu ATP pobjedu igrati protiv Fabiana Maroszana. Sell sigurno u tom susretu nije favorit, ali neće biti ni bez šansi. Brazilac i Mađar otvaraju dan u Ženvi od 11 sati i 30 minuta.

YouTube kanal Brazilca možete posjetiti OVDJE.