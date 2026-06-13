Gledajte na SK: Prižmić propustio servis za meč i ispao u prvom kolu kvalifikacija Londona

Podijeli :

xRobertaxCorradin IPAxSportx via Guliver Image

Dino Prižmić je u subotu popodne na ATP 500 turniru u Londonu igrao prvo kolo kvalifikacija protiv Rinkyja Hijikate. Splićanin je u tom meču tražio svoju drugu travnatu pobjedu u profesionalnoj karijeri. Unatoč servisu za meč u trećem setu, Prižmić do nje nije došao te je Australac slavio s 2-1 u setovima.

Dobro je Prižmić otvorio meč te je već u prvom gemu došao do breaka. Nije tu prednost sačuvao i Hijikata se ekspresno vratio. Ipak, Splićanin je uspio koncem seta doći do novog breaka, a to je napravio kod 4:4. Ubrzo zatim je odservirao za set bez izgubljenog poena te je sa 6:4 poveo s 1-0 u setovima.

U drugom setu breakova nije bilo sve do 5:4 za Australca. Tada je Hijikata stigao do tri vezane set-lopte, a uspio je iskoristiti treću set-loptu i odvesti meč u dionicu odluke.

Tamo je Hijikata imao zlatnu priliku kod vodstva 3:2 jer je imao tri vezane break prilike. Međutim, Splićanin je to uspješno spasio te je na kraju iskoristio taj momentum za oduzimanje servisa pri rezultatu 4:4. “Kupio” si je tim servis za meč koji nije iskoristio. Hijakata je poravnao na 5:5, ubrzo je zatim i poveo sa 6:5 da bi tada iskoristio svoju prvu meč-loptu za pobjedu od 4:6, 6:4, 7:5 i plasman u finalno kolo kvalifikacija za ATP 500 turnir u Queen’s Clubu.

Prižmić tako još uvijek čeka na svoju drugu travnatu pobjedu u karijeri. Prvu je upisao prije dvije godine u prvom kolu kvalifikacija Wimbledona. Tada je slavio protiv Clementa Tabura s 2-0 u setovima da bi u drugom kolu kvalifikacija izgubio od Huga Gastona s 2-1 u setovima.

U Londonu će Hrvatska ipak imati predstavnika jer Marin Čilić u prvom kolu glavnog ždrijeba igra protiv Uga Humberta.

Sve mečeve u Londonu možete gledati na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.