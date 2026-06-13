VIDEO / Olympiakos slavio u majstorici i osvojio titulu, finale obilježio sukob i hvatanje za vrat

Momčad Ergina Atamana nije se predavala pa se zahvaljujući tricama Cedija Osmana i poenima T. J. Shortsa približila na samo šest koševa zaostatka. U završnici je Panathinaikos još jednom zaprijetio, no Olympiakos je ključnim ofenzivnim skokovima i pogođenom tricom Nigela Williams-Gossa sačuvao prednost.

Gosti su u posljednjoj minuti prišli na minus četiri, ali sigurni slobodni bacanja Fourniera i novi promašaji Panathinaikosa otklonili su svaku dvojbu oko pobjednika.

Panathinaikos je tako ostao na 40 naslova prvaka Grčke, dok je za Olympiakos ovo bila savršena završnica sezone u kojoj je uz domaći naslov osvojio i europsku krunu. Istodobno, poraz bi mogao označiti i kraj mandata Atamana na klupi Zelenih.