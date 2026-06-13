VIDEO / Olympiakos slavio u majstorici i osvojio titulu, finale obilježio sukob i hvatanje za vrat

Košarka 13. lip 202619:28 0 komentara

Košarkaši Olympiakosa osvojili su naslov prvaka Grčke nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finalne serije svladali Panathinaikos rezultatom 89:85. Klub iz Pireja tako je po 16. put u svojoj povijesti stigao do nacionalne titule, okrunivši sezonu u kojoj je već osvojio i naslov europskog prvaka.

Olympiakos je od samog početka nametnuo svoj ritam i tijekom prve tri četvrtine potpuno kontrolirao susret. Nakon 25 minuta igre imao je velikih 59:39, predvođen raspoloženim Evanom Fournierom, učinkovitim Sašom Vezenkovom i Nikolom Milutinovim, koji je dominirao pod obručima.

Panathinaikos je ipak uspio vratiti neizvjesnost serijom 11:2, a sredinom treće četvrtine utakmicu je nakratko prekinuo sukob između Kendricka Nunna i Saše Vezenkova. Situacija je dodatno eskalirala kada je Tyrique Jones uhvatio Nunna za vrat, zbog čega je isključen, dok je američki bek Panathinaikosa zaradio drugu tehničku pogrešku i također morao napustiti parket.

Momčad Ergina Atamana nije se predavala pa se zahvaljujući tricama Cedija  Osmana i poenima T. J. Shortsa približila na samo šest koševa zaostatka. U završnici je Panathinaikos još jednom zaprijetio, no Olympiakos je ključnim ofenzivnim skokovima i pogođenom tricom Nigela Williams-Gossa sačuvao prednost.

Gosti su u posljednjoj minuti prišli na minus četiri, ali sigurni slobodni bacanja Fourniera i novi promašaji Panathinaikosa otklonili su svaku dvojbu oko pobjednika.

Panathinaikos je tako ostao na 40 naslova prvaka Grčke, dok je za Olympiakos ovo bila savršena završnica sezone u kojoj je uz domaći naslov osvojio i europsku krunu. Istodobno, poraz bi mogao označiti i kraj mandata  Atamana na klupi Zelenih.

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