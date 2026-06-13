Velika bitka za Vuškovića: Tottenham odbio bogatu ponudu, Brighton ne odustaje

Ipak, odbijenica neće obeshrabriti Brighton, koji je prema dostupnim informacijama i dalje najozbiljniji kandidat za dovođenje 19-godišnjeg hrvatskog stopera. Očekuje se da će “Galebovi” uskoro poslati poboljšanu ponudu, a navodno su s Vuškovićem već usuglasili osobne uvjete.

“Koliko shvaćam, Tottenham je odmah odbio ponudu Brightona od 35 milijuna eura za Luku Vuškovića. Vrlo je vjerojatno da će uslijediti nova ponuda Brightona”, napisao je Plettenberg na društvenoj mreži X i dodao:

“Kao što je otkriveno, usmeni dogovor između Brightona i Vuškovića već postoji. Brighton je trenutno najkonkretniji klub u utrci.”

Zanimljivo, upravo Brighton i Tottenham trenutačno vode pregovore i oko Jana Paula van Heckea. Spursi su za nizozemskog braniča već poslali dvije ponude, no obje su odbijene, pa se očekuje da će pokušati i treći put, iako mu ugovor istječe za godinu dana.