Hrvatska se žalila na njega na Euru, a sada je potpuno krivo koristio VAR na otvaranju Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) via Guliver Image

U utakmici Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja u noći s petka na subotu Amerikanci su slavili s 4:1 i pokazali dominaciju na otvaranju Svjetskog prvenstva. Međutim, nije to glavna priča s te utakmice. Tu čast dobio je nizozemski sudac Danny Makkelie koji je u drugom poluvremenu VAR iskoristio na zanimljiv način.

Kada je nizozemski sudac Danny Makkelie prekinuo susret između SAD-a i Paragvaja početkom drugog poluvremena, nakon što je Antonee Robinson izbacio loptu glavom iz kaznenog prostora američke reprezentacije, gledateljima nije bilo jasno što se događa.

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Kasnije je objašnjeno da ga je španjolski VAR sudac Carlos del Cerro Grande pozvao na pregled snimke zbog odluke kojom je kapetanu SAD-a Timu Reamu pokazao žuti karton za navodni prekršaj nad Miguelom Almirónom.

Nakon pregleda ustanovljeno je da Almirón nije bio ni dotaknut. Zbog toga je Makkelie poništio karton Reamu te ga dodijelio Almirónu zbog simuliranja.

Mnogi su smatrali da je riječ o primjeni izmijenjenog pravila o pogrešnom identitetu, pa je odluka naišla na odobravanje.

BBC-jev komentator Danny Murphy pohvalio je odluku rekavši da je najvažnije da je donesena ispravna presuda te da svaka promjena pravila koja pomaže kažnjavanju simuliranja predstavlja pozitivan korak za nogomet.

Ipak, pojavile su se sumnje je li odluka uopće bila u skladu s pravilima.

Prema pravilima Međunarodnogodbora nogometnih saveza (IFAB), pravilo o pogrešnom identitetu primjenjuje se samo kada sudac sankcionira pogrešnog igrača za isti prekršaj. Sam događaj koji je doveo do kazne ne može se ponovno procjenjivati. Zbog toga se ovo pravilo ne odnosi na slučajeve u kojima jedan igrač neopravdano dobije karton zato što je protivnik simulirao.

Izvori bliski sudačkim strukturama rekli su za BBC Sport da je Makkeliejeva odluka bila protivna pravilima, iako je mnogima djelovala pravedno.

FIFA se o cijeloj situaciji još nije službeno očitovala.

Bivši engleski reprezentativac Phil Jagielka podržava ideju strožeg kažnjavanja simuliranja.

Istaknuo je da je nepravedno da igrač poput Reama dobije žuti karton za kontakt koji se nije dogodio te smatra da bi suci trebali imati mogućnost ispravljanja takvih očitih pogrešaka.

S druge strane, upozorio je na problem određivanja granice između stvarnog kontakta i pretjeranog reagiranja igrača. Ako postoji minimalan dodir, ali igrač pretjera s padom, postavlja se pitanje kako procijeniti je li riječ o prekršaju ili simuliranju.

Brojne promjene pravila koje su FIFA i Ifab uveli za ovo Svjetsko prvenstvo dodatno su zakomplicirale posao sucima.

Na prvi pogled činilo se logičnim poništiti Reamov karton i kazniti Almiróna zbog simuliranja. Takva intervencija VAR-a djelovala je kao primjer tehnologije koja pomaže ispravljanju očitih nepravdi.

Međutim, prema važećim pravilima i VAR protokolu, takva odluka nije bila predviđena.

Šef sudačke organizacije Pierluigi Collina tijekom brojnih edukacija i predstavljanja novih pravila nije spominjao simuliranje kao situaciju u kojoj se može primijeniti pravilo o pogrešnom identitetu.

Iako je cilj novih izmjena bio smanjiti broj nepravdi i omogućiti dodatne provjere kod različitih situacija, poput kornera, slobodnih udaraca ili drugih žutih kartona, rezultat je očito izazvao dodatnu zbunjenost.

Primjer koji je doveo do promjene pravila dogodio se u finalu Europskog prvenstva 2016. godine, kada je Laurent Koscielny dobio žuti karton za igranje rukom, iako je prekršaj zapravo napravio portugalski napadač Eder. U tom slučaju radilo se o istom prekršaju koji je pripisan pogrešnom igraču.

U utakmici SAD-a i Paragvaja situacija je bila drugačija jer je navodni prekršaj jednog igrača naknadno proglašen simuliranjem drugog, što predstavlja potpuno drugačiju vrstu prekršaja.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je VAR intervencija uslijedila nakon što je igra već bila nastavljena slobodnim udarcem za Paragvaj. Prema službenom VAR protokolu, pregled situacije ne bi smio biti moguć nakon nastavka igre.

To otvara pitanje što bi se dogodilo da je Paragvaj iz tog slobodnog udarca postigao pogodak.

Zbog svega navedenog očekuje se da će FIFA morati dodatno pojasniti primjenu pravila kako bi se izbjegle slične nedoumice u budućnosti. U suprotnom bi navijači mogli očekivati VAR intervencije kod svih slučajeva simuliranja, iako trenutačna pravila to ne predviđaju.

Cijeli slučaj pokazao je koliko nove izmjene pravila mogu dovesti do nejasnoća te koliko je važno precizno definirati granice VAR ovlasti.

Tako je nizozemski sudac Makkelie ponovno završio u centru pozornosti. On je inače sudio utakmicu Hrvatske i Italije u trećem kolu Europskog prvenstva 2024. godine, a nakon njegovog suđenja brojni su se žalili na kriterij jer su smatrali da pomaže Talijanima.