Bamba napušta Hajduk? Interes postoji, ali…

Prema dostupnim informacijama, na Poljud su pristigle prve ponude, no u Hajduku smatraju da ponuđeni iznosi ne odgovaraju vrijednosti 27-godišnjeg nogometaša. Cilj Splićana je zaraditi barem onoliko koliko su prije dvije godine dana za njegov dolazak, odnosno oko 600 tisuća eura.

Bamba bi tako mogao slijediti put Ante Rebića i Ikera Almene, koji više nisu dio Hajdukove svlačionice. Almeni je završila posudba, dok Rebić nije produžio ugovor s klubom.

Gambijcu bugarski nogomet nije nepoznanica jer je još 2018. nastupao za Hebar prije povratka u domovinu, nakon čega je karijeru nastavio u belgijskom Lommelu i francuskom Grenobleu, odakle je stigao u Split.

U dresu Hajduka odigrao je ukupno 56 utakmica te postigao sedam pogodaka uz četiri asistencije. Prošle sezone upisao je četiri gola i tri asistencije u 29 nastupa, a ugovor s Bijelima veže ga do ljeta 2027. godine. Bio je blizu odlaska već prošle zime, no tada je odbio ponudu iz Bjelorusije vrijednu oko 500 tisuća eura uz bonuse i postotak od budućeg transfera.