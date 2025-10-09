Pratite na SK: Evo tko su četvrtfinalistice turnira u Wuhanu

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Jessica Pegula plasirale su se u četvrtak u četvrtfinale WTA turnira u Wuhanu.
Sabaljenka je plasman u četvrtfinale osigurala pobjedom nad Ruskinjom Ljudmilom Samsonovom (WTA-20.) od 6-3, 6-2.
Suparnica u četvrtfinalu bit će joj bolja iz meča Kazahstanke Elene Ribakine i Čehinje Linde Noskove. U četvrtfinalu je i sedma tenisačica svijeta Pegula, koja je pobijedila Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu sa 7-5, 3-6, 6-3. Pegula će se za plasman u polufinale boriti s Čehinjom Katerinom Sinijakovom koja je svladala Ivu Jović.
Mečeve iz Wuhana pratite na kanalima Sport Kluba.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!