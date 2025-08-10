Potresna ispovijest Damira Džumhura: ‘Prije tri godine skoro sam umro, nisam ni sina mogao vidjeti’

Podijeli :

Leonardo Ramirez via Guliver Images

Bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur prvi je protivnik Carlosa Alcaraza na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. Tim povodom ATP je objavio tekst o Džumhuru pisan u prvom licu.

“Prije tri godine bio sam na rubu smrti, a sada ponovno uživam u onome što najviše volim. Razdoblje nakon Roland Garrosa 2022. godine vjerojatno je najgore u mom životu. Da nisam bio mlad i zdrav, ne znam bih li se izvukao živ”, dramatično je počeo Džumhur.

Opisao je što se događalo poslije Pariza.

“Poslije poraza od Fernanda Verdasca u prvom kolu, osjetio sam jake bolove u trbuhu. Otišao sam kod liječnika i on me je poslao u bolnicu. Dijagnoza je bila akutni pankreatitis i odmah sam prebačen u jedinicu za intenzivnu njegu. Ostao sam ondje šest dana. Bol me ubijala, užasno sam se osjećao. Nisam mogao spavati bez lijekova protiv bolova.”

Nastavio je:

“Liječnici nikad nisu otkrili kako sam se razbolio. Sve se dogodilo iznenada. Rekli su mi da su šanse za tako nešto vrlo male za nekoga tko je mlad, zdravo se hrani i ne pije mnogo.”

Baš u to vrijeme rodio mu se i sin.

“Luka se rodio pola godine ranije i umjesto da se igram s njim, ja sam bio u stranoj zemlji ne znajući što mi budućnost nosi. Proveo sam 30 dana u bolnici u Francuskoj, a onda sam tražio da me prebace u Beograd jer sam tamo našao vrlo dobrog liječnika.”

Baš u Beogradu Džumhur provodi dosta vremena, ondje ima i stan.

“Želio sam biti što bliže obitelji, ali su mi liječnici u Parizu rekli da to ne radim jer nisam bio u stanju bilo kamo ići. Nisam shvaćao koliko je situacija ozbiljna. Tim liječnicima dugujem život. U Beogradu sam proveo još dva i pol tjedna u bolnici. Najsretniji dan u mom životu bio je kada mi se rodio sin, a drugi najsretniji kada sam ga vidio u toj bolnici.”

Karijera je zbog tih problema trpjela pa je Damir ispao iz prvih 200, ali se uspio vratiti i sada je 54. u svjetskom poretku.

“Imam 33 godine i prije dva-tri desetljeća vjerojatno bih prestao igrati poslije onakvih problema. Ali tenis se promijenio i kada vidim kako Đoković, Monfils ili Wawrinka igraju s 38, 39 ili 40 godina, to me motivira.”