Nikola Mektić novu tenisku sezonu otvorio porazom

Na ATP 250 turniru u australskom Adelaideu Nikola Mektić je sa svojim relativno novim partnerom Austinom Krajicekom otvorio novu tenisku sezonu. Hrvatsko-američki par igrao je protiv brazilske kombinacije Orlanda Luza i Rafaela Matosa te su upisali poraz od 2-0 u setovima.

Prvi su do breaka u meču stigli Luz i Matos. Bilo je to kod rezultata 1:1, ali tu prednost nisu sačuvali do kraja. Mektić i Krajicek su kod 3:2 napravili rebreak te je na kraju set odlučen u tie-breaku. Tamo su bolji bili Brazilci sa 7-4.

U drugom setu je bila obrnuta situacija. Mektić i Krajicek su napravili break u prvom gemu seta, no ni oni nisu uspjeli tu prednost zadržati do kraja. Ovaj put set nije otišao u tie-break jer smo kod 6:5 za Matosa i Luza vidjeli još jedan break koji je značio i pobjedu Brazilaca sa 7:6(4), 7:5.

Brazilsku kombinaciju u osmini finala turnira čeka susret s Christianom Harrisonom i Nealom Skupskim. Na ovom turniru igraju i Splićanin Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo. Oni su u prvom kolu bili slobodni, a u osmini finala igrat će protiv Hendrika Jebensa i Rayja Hoa.

