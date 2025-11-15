Marčinko i Fett slavljem u parovima donijele pobjedu Hrvatskoj protiv Kolumbije

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

Hrvatska je u subotu u Varaždinu otvorila svoj nastup u kvalifikacijskoj skupini za elitni rang Billie Jean King Cupa. Nakon pobjede Petre Marčinko u prvom i poraza Antonije Ružić u drugom meču znalo se da će o pobjedniku odlučivati parovi. Tamo su za Hrvatsku nastupale Jana Fett i Petra Marčinko dok su za Kolumbiju nastupile Camila Osorio i Yuliana Lizarazo. Na kraju je do ključne pobjede došla hrvatska kombinacija s 2-0 u setovima.

Iako su Marčinko i Fett loše otvorile set, uspjele su okrenuti zaostatak od 4:2 i osvojiti prvu dionicu sa 6:4. Tako su došli na set od pobjede protiv Kolumbije.

U drugom setu su također nadoknadile break zaostatka te su na kraju slavile sa 6:4, 6:3. Marčinko i Fett su tako donijele pobjedu protiv Kolumbije. Za plasman u najviši rang Billie Jean King Cupa igrat će protiv Češke koju predvodi 20-godišnja Linda Noskova koja se nalazi na 13. mjestu WTA ljestvice.

Susret s Češkom na rasporedu je u nedjelju. U Varaždinu će prvi meč početi u 14 sati. Ako Hrvatska pobijedi u tom susretu, izborit će elitnu grupu prvi put nakon 21 godine. Naime, 2004. godine su posljednji put zaigrali u toj grupi, a unatoč pobjedi nad Brazilom u play-offu preselili su svjetsku grupu 2.