Kraj za Ružić u Wuhanu, 12. tenisačica svijeta ipak prejaka za nju

xSeanxChandlerx via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-78.) zaustavljena je u drugom kolu teniskog WTA turnira u Wuhanu, bolja od nje je u srijedu bila 12. tenisačica svijeta Dankinja Clara Tauson sa 6:4, 6:0.

Dankinji je za pobjedu trebalo sat i 16 minuta, servirala je četiri asa, a Ružić ni jedan. Osim toga, Ružić je realizirala 46 poena na prvom servisu a Tauson 62.

U prvom setu je Ružić izgubila servis odmah na početku, no vratila ga je za 3:3, da bi joj Tauson opet oduzela početni servis za vraćanje vodstva. U drugom setu Ružić nije obranila ni jedan svoj servis, Dankinja je osvojila sedam gemova u nizu i slavila na kraju.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda danske tenisačice.

