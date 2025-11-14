Iz ATP-a najavili: Spremaju se velike promjene!

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Andrea Gaudenzi, direktor ATP-a, iskoristio je natjecanje u Torinu kako bi iznio planove za neke promjene u narednim sezonama. Iako nije rekao kada će se to dogoditi, logično je da to bude od 2028., jer se tada uvodi deseti Masters 1000 u Saudijskoj Arabiji.

“Naša je strategija da se fokusiramo na naš glavni proizvod, Masterse 1000“, podsjeća Gaudenzi da Grand Slamovi nisu pod okriljem ATP-a.

“Publika voli gledati okršaje najboljih. Zato ćemo dodati još jedan Masters, ali ćemo nastaviti smanjivati broj turnira serije 250. Već smo ih sa 38 smanjili na 29, a bit će ih još manje kada počne igranje arapskog Mastersa.”

POVEZANO VIDEO / Alcaraz izborio polufinale Torina i osigurao prvo mjesto na kraju godine VIDEO / Kako Jannik Sinner napravi da se osjećaš u meču

Odgovorio je i na prigovore zbog uvođenja dužih Mastersa 1000. Sada većina traje više od deset dana, a samo dva traju tjedan.

“Kada sam ja bio igrač, najviše vremena proveo sam između 20. i 50. mjesta na svijetu. Mogao sam igrati sve Grand Slamove, ali ne uvijek i Masterse. Zato je bilo važno povećati ždrijeb na 96, kako bi veći broj tenisača mogao sudjelovati na njima. Uostalom, to nije ništa novo. Indian Wells i Miami tako se igraju već 35 godina. I mnogo su uspješniji od ostalih. Jednostavno, više dana igranja donosi veću zaradu turnirima, a onda su i nagrade igračima veće.”

Kako prenosi „Punto de Break“, jedna od najvećih novosti o kojima se razmišlja jest uvođenje mogućnosti da najbolji tenisači svijeta budu slobodni u prva dva kola na Mastersima, kako bi im se smanjilo opterećenje. Počinjali bi natjecanje u trećem kolu.

Postoji i velika razlika među samim igračima. Oni najbolji žele manje turnira, jer na njima igraju puno mečeva. Oni slabiji brzo ispadaju i zato žele više turnira.

“Sinneru i Alcarazu trebalo bi biti dovoljno da odigraju četiri Grand Slama i deset Mastersa. Njima nije potrebno igrati turnire serije 250. Možda poneki 500. Ali onima niže na ljestvici potrebno je više natjecanja – čak i 30–35 godišnje. Polovina sudionika bude eliminirana nakon prvog kola, a čak tri četvrtine ne prođu drugo. Zato za ogromnu većinu tenisača turniri traju dva do četiri dana.”

Osvrnuo se i na dužinu sezone.

“Predugačka je. Igračima je potrebna duža pauza, ali je problem što se čak sedam tijela pita za to. Sva četiri Grand Slama su samostalna, imaju svoje termine, plus ITF, ATP i WTA. I Davis Cup ima svoje termine. Imamo još jedan problem: svaki tenisač sam odlučuje što će igrati. Jako je teško sve to uskladiti. Vjerujem da ćemo to uspjeti jedino ako se sva spomenuta tijela ujedine”, dodaje Gaudenzi.

Ima i svoj prijedlog:

“Neki kažu da je šest tjedana pauze dovoljno, drugi traže sedam ili osam. Svakom su na kraju sezone potrebna oko dva tjedna odmora. Potom jedan ili dva tjedna kondicijskih priprema. Meni se sezona završavala nakon Pariza, jer nisam igrao Masters, a finale Davis Cupa igrao sam samo jednom. Ali oni iz prvih deset imaju drukčiji raspored.”

Cilj je svesti broj mogućih događaja na 32.

“Četiri Grand Slama, deset Mastersa 1000, osam tjedana serije 500 i deset tjedana serije 250. U tim tjednima igralo bi se više turnira – nabrojao je, a tomu treba dodati i završni Masters za one koji se plasiraju.”

Gaudenzi ima i prijedlog za Davis Cup:

“Trebao bi biti svjetsko prvenstvo u tenisu, a nijedno svjetsko prvenstvo u drugim sportovima ne igra se svake godine. Treba vratiti mečeve kod kuće jer je to prava atrakcija. Nikada neću zaboraviti kada sam igrao protiv Samprasa i Agassija u Palermu. Tribine su uvijek bile pune. Problem starog Davis Cupa bile su podloge. Stalno su se mijenjale.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.