Evo gdje i kada Novak Đoković započinje novu sezonu

Novak Đoković će sezonu 2026. započeti u Adelaideu, potvrdili su organizatori.
Nakon tri godine Novak Đoković se vraća u Adelaide, gdje je 2023. sezonu otvorio osvajanjem naslova.
Organizatori su s nestrpljenjem objavili da će najveća zvijezda turnira, koji će se igrati od 12. do 17. siječnja, biti upravo srpski tenisač.
“Definitivno se osjećam kao da igram kod kuće“, rekao je Đoković kada je 2023. godine na tom mjestu osvojio pehar.
Đoković je 2023. u finalu pobijedio Sebastiana Kordu, a na ovom turniru sudjelovao je dva puta – 2023. godine i ranije, sada već davne 2007. godine.
Iz Adelaidea je stigla i potvrda da će na turniru iz kategorije 250 nastupiti i Jack Draper, João Fonseca, Tommy Paul i Stefanos Tsitsipas.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!