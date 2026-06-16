Evo gdje gledati Čilića u lovu na povijesni uspjeh u Queen’s Clubu

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Nakon što je prošle subote zaustavljen u četvrtfinalu Hertogenboscha, gdje mu nakon prekida zbog kiše Daniil Medvedev ipak nije dopustio prolazak u samu završnicu, Marin Čilić okreće se novom velikom izazovu na travnatoj podlozi.

Najbolji hrvatski tenisač ovog utorka započinje svoj nastup na kultnom ATP turniru u londonskom Queen’s Clubu, a protivnik u prvom kolu bit će mu neugodni Francuz Ugo Humbert, trenutačno 33. igrač svijeta.

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Ovaj turnir ima posebno mjesto u karijeri Marina Čilića jer je ovdje osvajao naslove 2012. te 2018. godine, kada je u velikom finalu svladao Novaka Đokovića.

Samim izlaskom na teren 37-godišnji Čilić upisat će svoj 16. nastup u glavnom ždrijebu ovog turnira, čime će se na vrhu u Open eri izjednačiti s istinskim legendama Lleytonom Hewittom i Andyjem Murrayjem.

Upiše li pobjedu protiv Humberta, hrvatski će tenisač doći do svog 36. trijumfa na ovom natjecanju te će se tako izjednačiti s Borisom Beckerom na četvrtom mjestu ljestvice igrača s najviše pobjeda u povijesti Queen’s Cluba.

S druge strane mreže stajat će Humbert koji u Londonu traži svoju prvu pobjedu nakon što je u prethodna dva nastupa ispadao odmah u prvom kolu, a Francuz, kojeg je u Rimu nedavno svladao Dino Prižmić, trenutačno vodi s 1:0 u međusobnim ogledima s obzirom na to da je slavio još 2020. u Parizu.

Marin Čilić na teren izlazi u kasnijem poslijepodnevnom terminu, oko 19:00 sati, a prijenos uživo pratite ekskluzivno na Sport Klubu 1.