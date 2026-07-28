Splićanin prekinuo niz od tri poraza i izborio osminu finala Challengera

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Hrvatski tenisač Duje Ajduković uspješno je započeo svoj put na ATP Challengeru u češkom Liberecu. U prvom kolu igrao je protiv uzbekistanskog kvalifikanta Khumoyuna Sultanova koji mu je predao meč nakon što je Splićanin u prvom setu slavio sa 7:6(3).

Tako je Ajduković upisao svoju prvu pobjedu u srpnju 2026. godine. Loš niz na ATP i Challenger razini započeo je porazom u četvrtfinalu Challengera u Targu Muresu (Sumit Nagal) da bi sredinom srpnja izgubio od Marca Cecchinata u kvalifikacijama za ATP 250 turnir u Umagu.

Prošlog tjedna izgubio je od Gauthiera Onclina u prvom kolu finskog Tamperea da bi sada pobjedom u Liberecu prekinuo svoj loš niz.

U drugom kolu će Splićanin igrati protiv 20-godišnjeg Švicarca Killiana Feldbauscha koji je prošlog tjedna nakon prolaska kvalifikacija igrao osminu finala ATP 250 turnira u Kitzbuhelu.