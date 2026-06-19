Sinnerov tim opovrgnuo probleme tenisača s dijabetesom uoči Wimbledona

Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, nastavlja s pripremama za Wimbledon, a njegov nedavni kolaps na pariškom Grand Slam turniru u Roland Garrosu i dalje je misterij.

Brojne liječničke pretrage obavio je 24-godišnji Sinner u bolnicama u Torinu i Milanu, ali urednima su se pokazali svi nalazi. Sinner prije Wimbledona neće odigrati niti jedan meč na ATP razini, a talijanski mediji su se osvrnuli i zabrinuli zbog detalja uočenog na Sinnerovom tijelu tijekom priprema za dolazak u All England klub.

Na njegovoj lijevoj ruci primijećen je senzor za mjerenje razine glukoze u krvi. Iz njegovog tima su odmah opovrgnuli tenisačeve probleme s dijabetesom, povišenom razinom šećera u krvi, već je ovaj čin napravljen da se kvalitetnije prati kako Sinnerovo tijelo reagira na fizičke napore, stres, vanjske faktore kao što je toplina te prehranu. Aparatić ne mjeri direktno razinu šećera u krvi u svakom trenutku, a iz Sinnerovog su tima objavili da su i ti nalazi, provedeni posljednjih dana, bili uredni.

Nakon nekoliko dana mjerenja senzorom rezultati će se poslati liječnicima i nutricionistima koji će, bude li potrebno, promijeniti Sinnerovu ishranu ili reagirati na bilo kakav potreban način da se prevenira i smanji mogućnost nekog novog kolapsa Talijana na terenu.

Sinneru se na pariškoj zemlji dogodio zdravstveni slom u meču drugog kola protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola. Sinner je u tom meču vodio 2-0 u setovima te 5-1 u trećem kada se počeo osjećati slabo na terenu. Sve je rezultiralo nevjerojatnim preokretom argentinskog tenisača koji je slavio nakon pet setova te je okončao meč s 18-2 u gemovima.

Sinner u Wimbledon dolazi kao prošlogodišnji pobjednik, a ujedno je tada u londonskom All England Clubu osvojio posljednji od četiri Grand Slam trofeja. Dva puta je slavio na Australian Openu 2024. i 2025. te jednom na US Openu 2024. godine.

Ovogodišnji Wimbledon traje od 29. lipnja do 12. srpnja.