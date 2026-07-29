Sprema se spektakl: EuroCup objavio kalendar za uzbudljivu sezonu s novim formatom

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Raspored za BKT EuroCup za sezonu 2026./27. sada je vani. S novim momčadima i novim formatom, ovosezonsko natjecanje obećava da će biti jedno od najuzbudljivijih u povijesti.

Ukupno 32 momčadi natjecat će se u četiri skupine regularne sezone od po osam momčadi, sustavom svatko sa svakim. Četiri najbolje plasirane momčadi iz svake skupine proći će u doigravanje. Playoff će se sastojati od osmine finala, četvrtfinala, polufinala i finala, a sve će se serije igrati na dvije pobjede.

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Ovaj format jamči 224 utakmice u regularnoj sezoni, koje će se igrati između utorka, 29. rujna 2026. i srijede, 13. siječnja 2027. godine. Doigravanje bi moglo donijeti još do 45 dodatnih susreta.

Osmina finala na rasporedu je od utorka, 2. veljače do petka, 12. veljače. Četvrtfinalne serije trebale bi započeti u utorak, 9. ožujka, a završiti najkasnije do petka, 19. ožujka. Termini za polufinale su između srijede, 31. ožujka i petka, 9. travnja. Finale EuroCupa zakazano je za srijedu, 21. travnja (prva utakmica); utorak, 27. travnja (druga utakmica) te – ako bude potrebno – petak, 30. travnja (treća utakmica).

Otvaranje natjecanja bit će povijesno jer će Riga Zelli ugostiti Baglietto Derthona Tortonu u prvoj utakmici EuroCupa za oba kluba.

Prošireno natjecanje, prepuno momčadi koje se pojačavaju vrhunskim talentima i zvučnim trenerskim imenima, obećava da će držati navijače pred ekranom od rujna pa sve do travnja.

Cijeli raspored pronađite ovdje.

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