Švicarci žestoko prozvali kapetana Dinama: ‘Pokrenuo je gotovo katastrofalan rasplet’

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Stanusic via Guliver

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna 3:2.

U regularnom dijelu bilo je 2:2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1:1.

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Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkija (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

Najčitaniji švicarski medij Blick nakon utakmice je istaknuo kapetana Dinama Josipa Mišića kao najgoreg igrača na terenu.

“Josip Mišić trebao je donijeti stabilnost u Dinamovu igru, ali u tome nije uspio. Neoprezno je izgubio loptu uoči prvoga gola i tako pokrenuo gotovo katastrofalan rasplet za Dinamo“, poručio je Blick.