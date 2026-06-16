Đoković otkrio u kakvom je stanju uoči Wimbledona

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Pripremni turniri za Wimbledon u punom su jeku, a odbrojavanje do početka londonskog Grand Slama polako se približava jednoznamenkastom broju dana. Iako Novaka Đokovića još nema na terenima, srpski je as potvrdio da je u dobrom stanju i otkrio svoje planove za predstojeći turnir na travi.

Proteklog je vikenda Đoković boravio na utrci Formule 1 u Barceloni, gdje je u kratkom razgovoru za Sky Sports komentirao svoja očekivanja od Wimbledona.

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“Dobro je, jedva čekam. Veselim se igranju na travi. Ova podloga ne zahtijeva toliko trčanja kao zemlja.”

Kao sedmerostruki osvajač najprestižnijeg turnira na svijetu, Đoković se ubraja među najuspješnije igrače u povijesti All England Cluba. Ispred njega je jedino Roger Federer s osam naslova, dok je u Open eri sedam trofeja uspio podići još samo Pete Sampras.

Još uvijek nije službeno potvrđeno hoće li Đoković odigrati neki pripremni meč prije wimbledonskog starta. Šanse da to bude na nekom službenom ATP turniru vrlo su male. Posljednji put kada je igrao službeni turnir prije Londona bilo je 2021. godine na Mallorci, gdje je nastupio samo u parovima s Charliejem Gomezom (današnjim članom stručnog stožera). Tada su predali finale bez borbe, a Đoković je dva tjedna kasnije osvojio naslov pobijedivši Mattea Berrettinija.

Mnogo je realnije očekivati da se Đoković pojavi na nekom od tradicionalnih egzibicijskih turnira tik pred početak Wimbledona. Iako su Hurlingham i Boodles već počeli objavljivati popise ovogodišnjih sudionika, Đokovićevo ime još uvijek nije službeno uvršteno.

Đoković se osvrnuo i na nastup britanske tenisačice Emme Raducanu, koja je nedavno u finalu Queensa poražena od hrvatske predstavnice Done Vekić.

“Pratio sam njezine mečeve, sjajna je osoba i želim joj sve najbolje. Nadam se da će izbjeći ozljede jer je kvaliteta njezinog tenisa nesporna. Ona je Grand Slam prvakinja, imat će veliku podršku britanskih navijača na Wimbledonu i vjerujem da tamo može napraviti dobar rezultat.”

Raducanu, koja danas ima 23 godine, napravila je jednu od najvećih senzacija u povijesti tenisa osvajanjem US Opena 2021. godine. Tek se ove sezone ponovno uspjela plasirati u finala, no i u Cluju i u Queensu ostala je bez trofeja.

Đoković je svoj posljednji meč odigrao u trećem kolu Roland Garrosa, gdje ga je svladao João Fonseca. Iako je pola sezone već iza nas, Novak je odigrao tek 13 mečeva, uz omjer od devet pobjeda i četiri poraza. Različiti fizički problemi sprječavaju ga da uđe u kontinuitet, što je velika šteta s obzirom na to da je na prvom Grand Slamu sezone u Australiji igrao finale.

Wimbledon počinje 29. lipnja i traje do 12. srpnja, a mečeve možete gledati na programu Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.