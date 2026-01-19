Donna Vekić na startu se oprostila od Australian Opena

Hrvatska tenisačica odmah na startu oprostila se od Australian Opena.
Donna Vekić izgubila je u prvom kolu Australian Opena od 18-godišnje Ruskinje Mire Andreeve, sedme tenisačice svijeta prema WTA ljestvici.
Andreeva je bila bolja od Vekić sa 4:6, 6:3 i 6:0 u setovima.
Bio je ovo drugi put da su se susrele Vekić i Andreeve i druga pobjeda Ruskinje.
Vekić će nakon ovog poraza i nakon puno vremena ispasti iz društva najboljih 100 tenisačica svijeta.
Andreevu u drugom kolu čeka dvoboj s Grkinjom Marijom Sakkari.
