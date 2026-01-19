Čilić sjajno započeo Australian Open, ovo je napravio prvi put u karijeri na Grand Slamu

Sjajan start za Čilića.

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u ponedjeljak u drugo kolo prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena pobijedivši uvjerljivo u prvom kolu sa 6:0, 6:0, 7:6(3) Nijemca Daniela Altmaiera (ATP-44.) nakon dva sata igre.

Bivši finalist Australian Opena (2028.) osvojio je prvih 12 gemova u meču, a to je do sada uspjelo u glavnom ždrijebu nekog Grand Slama samo petorici igrača, a posljednji je bio Sergi Bruguera na Roland Garrosu.

Čilić je spasio break loptu na početku trećeg seta, ali je onda Altmaier proigrao. Nijemac je u trećem setu nije izgubio ni jedan svoj servisi i Čilić je pobjedu osigurao u tie-breaku.

Čilić je dominirao u meču u kojem je servirao 20 aseva i imao 48 winnersa, suparniku je uzeo šest puta servis, a svoj nije izgubio ni jednom. Ovo je bio njihovo prvi međusobni ogled.

Za plasman u treće kolo Australian opena Čilić će se boriti protiv pobjednika susreta između Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP-23.) i Kineza Bu Yuanchaoketea (ATP-120.).