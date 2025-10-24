Dan predaja u Baselu: Ruud odustao nakon gubitka prvog seta i ‘poklonio’ Španjolcu ranking karijere

Podijeli :

xVCGx 111593728326

Petak nije bio sjajan dan za brojne tenisače u Baselu. Od četiri meča, na tri smo vidjeli predaju. Sve je započeo Felix Auger-Aliassime protiv Jaumea Munara da bi potom još jedan Kanađanin, Denis Shapovalov, odustao nakon zaostatka od 4:1 u trećem setu, a onda je u posljednjem meču dana Casper Ruud predao Alejandru Davidovichu Fokini.

Od početka meča se vidjelo da nešto nije u redu s Ruudom koji se mučio. Držao je nekako svoje servise unatoč tome što je Fokina imao čak sedam break prilika. No, takva dominacija morala je nekada doći na naplatu, a to se dogodilo u tie-breaku.

Tamo je Španjolac odjurio na 6-0, a na kraju je sa 7-1 slavio i osvojio prvi set. Na kraju se ispostavilo da je tako došao i do pobjede jer je Ruud predao meč.

Fokina je ovom pobjedom izborio polufinale Basela, a osim toga i ranking karijere. Od sljedećeg tjedna bit će 17. na ATP ljestvici što mu je i najbolji plasman. Za prolaz u finale igrat će protiv Uga Humberta, jedinog tenisača koji je danas pobjedu ostvario tako što je odigrao cijeli meč. Francuz je s 2-0 u setovima bio bolji od Reillyja Opelke.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Joao Fonseca i Jaume Munar.