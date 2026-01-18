Alcaraz rutinski izborio drugo kolo Australian Opena

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz započeo je pobjedom protiv Australca Adama Waltona 6-3, 7-6(2), 6-2 svoj nastup na Australian Openu.
Dvadesetdvogodišnji Španjolac, koji može preskočiti Dona Budgea i postati najmlađi tenisač koji je barem jednom osvojio sva četiri velika Grand Slam turnira, priredio je prepunoj Rod Laver Areni egzibiciju u udaranju koja je natjerala navijače da često ustaju zbog ovacija.
“Jako sam sretan što prvi put ove sezone igram. Mislim da ne može biti bolje nego ovdje u Rod Laver Areni. Bio je to dobar meč, osjećao sam se sjajno”, rekao je Alcaraz.
Šesterostruki Grand Slam pobjednik osigurao je susret u drugom kolu s Nijemcem Yannickom Hanfmannom. Za razliku od svojih uspjeha s titulama na drugim Grand Slamovima, 22-godišnjak nikada nije prošao četvrtfinale u Melbourne Parku.
“Posljednje dvije godine ovdje igrao sam stvarno dobar tenis, ali u četvrtfinalu sam izgubio od Zvereva i Đokovića”, rekao je prvi nositelj novinarima. “Mislim da je jako neobično igrati protiv takvih igrača u četvrtfinalu ako ste broj jedan ili dva na svijetu.”
