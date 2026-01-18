Venus Williams na korak do senzacije na AO, ali Srpkinja režirala epski preokret

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Australian Opena nakon nevjerojatne pobjede nad legendarnom Venus Williams – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Izgledalo je kao da je sve odavno gotovo, no srpska tenisačica nije se predavala.

Nakon razmjene breakova na startu prvog seta, 45-godišnjakinja je djelovala bolje i bliže prednosti u nastavku. U tie-breaku je to i potvrdila, uz seriju pogrešaka Olge Danilović.

Drugi set donio je potpuni preokret, jer je 24-godišnjakinja zaigrala iznimno dobro. Suvereno je osvajala gemove na svoj servis i iskoristila jedinu priliku za break, što je rezultiralo brzim izjednačenjem.

Taman kada je izgledalo da će Danilović iskoristiti nalet i dovesti do preokreta protiv legendarne Williams, dogodilo se potpuno suprotno. Veteranka je furiozno otvorila odlučujući set i povela 0:4, no…

“Posljednja tri poena na meču bila su potpuno suluda. Venus je imala osvojeni poen i dva smeča na 15:30, ali Olga je na kraju završila winnerom, forhend paralelom. Na 30:30 dohvatila je vrlo tešku nisku loptu i odigrala dva odlična voleja za novi viner. Zatim nova inicijativa Williams, Danilović je vratila loptu na osnovnu liniju i isprovocirala pogrešku protivnice. Nevjerojatno!“, primijetio je Saša Ozmo izravno s „John Cain“ arene u Melbourneu.

Ova 24-godišnja tenisačica, 68. na svijetu, uspjela je osvojiti šesti gem i napraviti preokret koji će se dugo prepričavati. U sljedećem kolu trebala bi se sastati sa sunarodnicom Coco Gauff, ukoliko Kamila Rahimova ne priredi pravo iznenađenje.