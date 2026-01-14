Pavić i Arevalo rutinski prošli prvu prepreku u Adelaideu

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u srijedu zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Adelaideu.

Njih su dvojica u osmini finala sa 6-2, 6-4 nakon sat vremena igre pobijedili njemačko-tajvansku kombinaciju koju čine Hendrik Jebens i Ray Ho.

Pavić i Arevalo su u meču tri puta uzeli servis suparnicima, a svoj nisu izgubili ni jednom.

U osmini finala Pavić i Arevalo čekaju pobjednike susreta između Talijana Simonea Bolellija i Andrea Vavassorija i britansko-poljske kombinacije Lukea Johnsona i Jana Zielinskog.

