Završen treći dan hrvačkog Zagreb Opena: Mlade Hrvatice skupile vrijedno iskustvo, dominirale Japanke

Podijeli :

xJakexKirkmanx xUnitedxWorldxWresx via Guliver

Trećeg dana hrvačkog Zagreb Opena, natjecanja iz RankingSeriesa Međunarodnog hrvačkog saveza (UWW), u zagrebačkoj Areni na strunjaču su izašle Iris Maria Šlatka (-59 kg), Lana Nogić (-62 kg ) i Marijana Šumski (-65 kg ) dok je Dominik Etlinger (-67kg) zbog bolesti morao odustati od nastupa.

Naše mlade reprezentativke u hrvanju za žene skupljale su vrijedno iskustvo. Bez obzira na poraze koje su doživjele, cure su zadovoljne što su dobile priliku nastupati pred domaćom publikom te što su upisale nastupe na jednom od najvećih i najjačih hrvačkih turnira u svijetu.

U četiri kategorije slobodnog načina hrvanja za žene te dvije kategorije grčko-rimskog hrvanja za muškarce u petak su održane finalne borbe. Kod hrvačica su sva četiri zlata osvojile predstavnice Japana. U kategoriji do 59kg zlato je osvojila Japanka Sena Nagamoto koja je u finalu svladala srebrnu Amerikanku Alexis Marie Janiak, dok su bronce osvojile Njemica Elena Heike Brugger i Amerikanka Abigail Elizabeth Nette, u kategoriji do 62kg zlatna je Japanka Nonoka Ozaki, srebrna Šveđanka Johanna Lindborg, a brončane Indijka Anjli i Amerikanka Macey Ellen Kilty, u kategoriji do 65kg zlatna je Japanka Nana Ikehata, srebrna Indijka Pulkit, a brončana Rumunjka Kriszta Tunde Incze, dok je u kategoriji do 68kg zlatna Japanka Miwa Morikawa, srebrna Turkinja Nesrin Bas, a brončane neovisna Alina Ševčenko i Indijka Nisha.

Kod hrvača grčko-rimskim stilom zlato je u kategoriji do 63kg osvojio Iranac Erfan Behnam Jarkani, srebro Indijac Chetan, a bronce Moldavac Vitalij Jeromenko i Iranac Meysam Karamali Dalkhani, a u kategoriji do 67kg je pobijedio Uzbek Aytjan Halmahanov ispred Gruzijca Diega Čhikvadzea, dok su treće mjesto zauzeli Japanci Kyotaro Sogabe i Katsuaki Endo.

U subotu su na programu natjecanja hrvačica -53 kg, -57 kg, -72kg, -76kg i hrvača grčko-rimskim stilom -77kg, -87kg. Hrvatsku reprezentaciju će predstavljati Antonio

Kamenjašević (-77kg), Luka Ivančić (-77 kg ),Ivan Huklek (-87kg), Matej Mandić (-87kg), Antonio Lukač (-87kg), i Veronika Vilk (-72kg). Kvalifikacijske borbe počinju u 10:30 sati, polufinalne borbe su od 12:30 sati, a finala od 18 sati.

Zagreb Open možete pratiti na Sport Klubu, putem kanala SK Fight.