Usik šokirao odlukom: Više se ne želi boriti u Saudijskoj Arabiji

Svijet boksa iznenadila je velika vijest: apsolutni prvak teške kategorije Oleksandr Usik prekinuo je suradnju s moćnim saudijskim projektom Riyadh Season, na čijem je čelu Turki Alalshikh.

Nakon niza velikih priredbi u Saudijskoj Arabiji, među kojima su bile i dvije borbe protiv Tysona Furyja, čini se da je tom unosnom partnerstvu došao kraj. Ukrajinski boksač sada gleda prema novim izazovima – i to na drugoj strani Atlantika.

Iz Usikova tima potvrđeno je kako će njegov sljedeći meč promovirati američka promotorska kuća, a menadžer Egis Klimas naglasio je da pregovori teku vrlo brzo i u pozitivnom smjeru. Riječ je o velikom zaokretu, s obzirom na to da je Rijad posljednjih godina izrastao u središte najvećih boksačkih spektakala, nudeći borcima iznimno visoke honorare.

Posebnu pažnju izaziva i ime mogućeg protivnika. Prema dostupnim informacijama, Usikov tabor cilja na okršaj s bivšim WBC prvakom Deontayem Wilderom. Taj bi se meč trebao održati u travnju ili svibnju 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, što bi predstavljalo snažan povratak vrhunskog boksa na američko tržište.

Klimas ističe kako je Wilder “jedno od najvećih imena s kojim se Usik još nije borio”, a činjenica da bi se dvoboj održao u SAD-u dodatno pojačava njegovu atraktivnost i globalni značaj.