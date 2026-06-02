Australija prvi put u povijesti odlazi na Svjetsko prvenstvo bez Hrvata

Podijeli :

xPaulxChestertonx FIL-17780-0161 UK Newspapers OUT via Guliver

Prvi put u povijesti niti jedan nogometaš hrvatskog podrijetla neće igrati za Australiju na Svjetskom prvenstvu, izvijestile su u utorak novine Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu.

No, trener Tony Popović je prvi izbornik hrvatskog porijekla te će ovaj mjesec voditi “Socceroose” na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Na klupi će sjediti njegovi pomoćnici Mile Jedinak i Frank Jurić.

Australija će igrati u skupini D s domaćinom SAD-om, Paragvajem i Turskom.

VIDEO / Mundijal Specijal: Jedan od najboljih igrača HNL-a otkrio koliko daleko mogu Ronaldo i Portugal UŽIVO OD 18:00 / HRVATSKA – BELGIJA Vatreni protiv top 10 reprezentacije testiraju sustav s trojicom

Niti jedan igrač hrvatskog podrijetla nije se našao među 26 putnika nakon što Deni Jurić (Wisla Plock) nije uspio ući s proširenog popisa kao niti Fran Karačić (Hajduk/Osijek), Nicolas Milanović (Aberdeen) i Anthony Kalik (Hajduk), koji su ranije bili blizu reprezentacije.

Ozljeda je pak uništila sezonu Noahu Botiću (Austria Beč), dok je Adrian Segečić (Portsmouth), koji je ranije bio blizu ulaska u seniorsku momčad Australije, odlučio igrati za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom.

Nogometaši Australije su ukupno sedam puta izborili nastup na Svjetskim prvenstvima, a dosad su uvijek imali Hrvate u svom sastavu.

Na prošlom Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru jedini igrač hrvatskog porijekla bio je 30-godišnji desni bek Karačić.

U Rusiji 2018. kapetan je bio Mile Jedinak, a u sastavu je bio i Tomi Jurić.

Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. bila su šestorica australskih Hrvata: Jedinak, Ivan Franjić, Matthew Špiranović, Oliver Bozanic, Eugene Galeković i Dario Vidošić. Majka sedmog, Marka Bresciana, rođena je u Hrvatskoj.

Jason Čulina, Jedinak, Galeković, Vidošić i Bresciano nastupili su na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010., dok su u sastavu u Njemačkoj 2006. bili Tony Popović, Josip Skoko, Mark Viduka, Ante Čović, Željko Kalac, Čulina i Bresciano.

Australiju su čak i 1974. godine, na njenom prvom prvenstvu, predstavljali hrvatski igrači Ivo Rudić i napadač Branko Buljević, koji je bio u početnoj postavi u sve tri grupne utakmice.

U Australiji je rođen i Josip Šimunić koji je za Hrvatsku odigrao 105 utakmica nastupivši na Svjetskim prvenstvima 2002. i 2006.