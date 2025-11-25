Filip Hrgović se uskoro bori za titulu svjetskog prvaka?

Oleksandr Usik (38) odrekao se pojasa nakon što je trebao braniti titulu protiv Fabija Wardleyja, koji je zbog toga automatski proglašen novim prvakom.

Wardley je postao obavezni izazivač nakon prekida protiv Josepha Parkera u 11. rundi u londonskoj O2 areni, čime je osvojio privremeni WBO pojas. Usikovim povlačenjem Britanac je promoviran u punopravnog prvaka, čime je završena Ukrajınčeva druga era na vrhu teške kategorije.

Hrvoje Sep za SK: Hrgović u karijeri nema pobjedu protiv velikog boksača

Sada Wardley mora braniti titulu. Prvi na ljestvici izazivača, Moses Itauma, već ima dogovorenu borbu s Jermaineom Franklinom, pa bi ga se moglo preskočiti. Drugi je Filip Hrgović, bez zakazanog meča i spreman za novu priliku. Njegov menadžer Keith Connolly uvjeren je da je Hrgović spreman napasti svjetski naslov.