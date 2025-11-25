Filip Hrgović se uskoro bori za titulu svjetskog prvaka?

Filip Hrgović (33) mogao bi uskoro dobiti priliku napasti WBO naslov teške kategorije.
Oleksandr Usik (38) odrekao se pojasa nakon što je trebao braniti titulu protiv Fabija Wardleyja, koji je zbog toga automatski proglašen novim prvakom.
Wardley je postao obavezni izazivač nakon prekida protiv Josepha Parkera u 11. rundi u londonskoj O2 areni, čime je osvojio privremeni WBO pojas. Usikovim povlačenjem Britanac je promoviran u punopravnog prvaka, čime je završena Ukrajınčeva druga era na vrhu teške kategorije.
Sada Wardley mora braniti titulu. Prvi na ljestvici izazivača, Moses Itauma, već ima dogovorenu borbu s Jermaineom Franklinom, pa bi ga se moglo preskočiti. Drugi je Filip Hrgović, bez zakazanog meča i spreman za novu priliku. Njegov menadžer Keith Connolly uvjeren je da je Hrgović spreman napasti svjetski naslov.
“Hrgović je spreman i zaslužuje se boriti protiv Wardleyja za pojas. S dvije teško izborene povratničke pobjede protiv Joycea i Adeleyea, gledali bismo pravi teškaški rat, kao u stara vremena”, izjavio je Connolly za Sports Illustrated.
Podsjetimo, Hrgović je posljednji put ušao u ring 16. kolovoza, kada je svladao Davida Adeleyea. U toj je borbi zaradio duboku posjekotinu iznad oka, zbog koje je meč gotovo prekinut, no uspio je nastaviti i slaviti jednoglasnom odlukom sudaca.
Ta pobjeda nadovezala se na trijumf protiv Joea Joycea 5. travnja, također jednoglasnom odlukom. Bila je to njegova druga uzastopna pobjeda nakon što je u lipnju prošle godine doživio prvi poraz u karijeri od Daniela Duboisa.
