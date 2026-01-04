Tyson Fury potvrdio povratak, evo kad se planira vratiti u ring

Podijeli :

JohnxBarry via Guliver Images

Tyson Fury potvrdio je svoj povratak u boksački ring 12 mjeseci nakon što se povukao iz sporta.

Bivši prvak se umirovio prošlog siječnja nakon poraza od Oleksandra Usika, a sada je službeno potvrdio da se ove godine planira vratiti u ring.

“2026. je godina povratka. Neko vrijeme me nije bilo, ali sada sam se vratio, imam 37 godina i još uvijek znam udarati. Nema ništa bolje nego udarati muškarce u lice i za to biti plaćen“, napisao je na Instagramu.

Njegova borba s dugogodišnjim rivalom Anthonyjem Joshuom se dugo pripremala te je bila planirana za kraj godine, no njezina budućnost sada nije poznata nakon što je Joshua sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji.