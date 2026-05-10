Strickland šokirao svijet: Svladao je dosad nepobjedivog Chimaeva i ponovno postao UFC prvak

Sean Strickland ponovno je osvojio naslov UFC-ovog prvaka srednje kategorije. Na priredbi UFC 328 u Newarku svladao je Khamzata Chimaeva podijeljenom sudačkom odlukom nakon pet iscrpljujućih rundi i tako drugi put u karijeri stigao do pojasa.
Chimaev je bolje otvorio borbu, rano srušio Stricklanda i gotovo cijelu prvu rundu kontrolirao borbu u parteru. No Strickland je izdržao pritisak i u nastavku preuzeo inicijativu u stojci. U drugoj i trećoj rundi bio je precizniji u razmjenama, iako mu je Chimaev uspio raskrvariti nos.
U završnici borbe Chimaev je ponovno dolazio do rušenja i kontrole na tlu, ali Strickland se vraćao na noge i skupljao bodove preciznim direktima. Suci su na kraju tijesnom odlukom 48-47, 47-48 i 48-47 pobjedu dodijelili Amerikancu.
Nakon meča dvojica boraca ipak su pokazala međusobno poštovanje, a Chimaev je, nakon prvog poraza u karijeri, osobno stavio pojas oko struka novom-starom prvaku.
