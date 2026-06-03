Ovo se još nije dogodilo: Nova sezona HNL-a donosi promjenu koja će iznenaditi navijače

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Objavom ždrijeba HNL-a za sezonu 2026./27. doznali smo i da nas čeka malo drugačiji raspored odigravanja utakmica u jesenskom dijelu prvenstva.

Novost je znatno dulja stanka zbog reprezentativnih utakmica koja će nastupiti između devetog i desetog kola s trajanjem od čak tri tjedna.

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Utakmice 9. kola igrat će se za vikend 19. rujna, dok je nastavak natjecanja i odigravanje 10. kola, u kojem Hajduk dočekuje Dinamo u prvom derbiju sezone, zakazano tek za 10. listopada.

Razlog za ovu nesvakidašnju klupsku stanku leži u odluci o promjeni formata reprezentativnih pauza. Umjesto dosadašnjeg rasporeda s tri odvojena jesenska termina, broj stanki smanjen je na dvije, tako što su rujanski i listopadski prozor spojeni u jedan veliki blok.

U tom produženom reprezentativnom razdoblju nacionalne selekcije više neće igrati standardne dvije, već po četiri utakmice. Hrvatsku reprezentaciju u tom periodu očekuje intenzivan raspored unutar Lige nacija, gdje će odigrati susrete protiv Češke i Engleske te dva ogleda protiv Španjolske.

S druge strane, reprezentativni termin u studenom ostaje u dosadašnjem obliku. On nije obuhvaćen ovim spajanjem, pa će se u studenom igrati standardne dvije utakmice, čime će Hrvatska zaključiti grupnu fazu Lige nacija s dvije utakmice protiv Češke i Engleske.