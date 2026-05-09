Conor McGregor vraća se borbama u UFC-u?

Slavni Irac posljednji je put nastupio 2021. godine, kada je u trilogiji protiv Dustina Poiriera doživio težak lom noge. Povratak planiran za prošlu godinu propao je zbog ozljede nožnog prsta, no UFC sada radi na njegovu nastupu na priredbi UFC 329, koja bi se 11. srpnja trebala održati u Las Vegasu.

“U dobroj smo poziciji s Conorom”, izjavio je White.

Dodao je kako je optimističan oko McGregorova povratka te potvrdio da UFC aktivno radi na organizaciji njegove sljedeće borbe.

“Vrlo sam uvjeren da će se Conor boriti ove godine”, rekao je. “Uvjeren sam da ćemo ga spremiti za akciju.”

Prema posljednjim informacijama, moguće je da bi McGregor mogao odraditi revanš protiv Maxa Hollowaya. White je istaknuo i kako je zadovoljan onime što vidi na snimkama Irčevih treninga.

“Trenira, postoje snimke s njegovih treninga”, potvrdio je White. “Još ništa nismo službeno objavili, ali borit će se ovog ljeta. Krenimo od toga: borit će se ovog ljeta. Mislio sam da će se to dogoditi i lani, ali nije. No, vrlo sam uvjeren da će se dogoditi ovog ljeta.”

McGregor tijekom profesionalne karijere ima omjer 22-6, a posljednju pobjedu ostvario je 2020. godine protiv Donalda Cerronea. Iako je ostao upamćen kao prvi borac koji je istovremeno držao UFC-ove titule u dvije kategorije, posljednjih godina više je bio izvan kaveza nego u njemu, uz niz problema izvan sporta.