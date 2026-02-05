Pratite na SK: Loš dan za Hrvatice u Areni, hrvački spektakl tek slijedi

Podijeli :

Guliver Image

Drugog dana prestižnog hrvačkog turnira u zagrebačkoj areni naša Laura Bogatić je u kategoriji do 50 kg izgubila od Natalije Walczak 12:4.

Od početka Poljakinja je pokazala dominaciju i hvatovima sa leđa izdominirala hrvatsku predstavnicu.

Ni druga naša djevojka Ema Zemunić nije bila bolje sreće. No ona je poražena u neizvjesnijoj borbi protiv Brazilke Kamile Barbose 4:3.

Cjelokupna ženska reprezentacija je praktički juniorska i ovo im je debi na ovakvom natjecanju.

Hrvatski glavni aduti na scenu stupaju u subotu i nedjelju, a kompletno natjecanje možete pratiti na SK Fight programu.