Poznato koliko su Joshua i Paul zaradili od borbe u Miamiju

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Britanski boksač Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, u šestoj rundi je u Miamiju nokautirao YouTubera i boksača Jakea Paula.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

Prema informacijama s više izvora, Joshua i Paul bratski su podijelili iznos od 184 milijuna dolara, što znači da je svaki iz meča izašao bogatiji za 92 milijuna dolara.

“Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka”, kazao je u svom stilu Paul.