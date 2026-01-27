Plazibat zbog ozljede otkazao nastup na Gloryjevom turniru!

Ipak, najbolji hrvatski kickboksač bio je prisiljen otkazati nastup zbog ozljede, čiji detalji zasad nisu poznati.

Plazibat se vratio nakon ozljede i upisao prvu pobjedu nakon dvije i pol godine

Glory je vijest potvrdio na službenom Instagram profilu:

‘‘Mory Kromah će se sada suočiti s Michaelom Boapeahom u četvrtini finala LASTHWSTANDING FINALS priredbe 7. veljače u GelreDomeu. Boapeah će zamijeniti Antonija Plazibata koji se morao povući zbog ozljede.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GLORY Kickboxing (@glorykickboxing)

Plazibat je u posljednjem nastupu uspješno okončao pauzu dugu dvije i pol godine, pobijedivši Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca. Pauza je bila posljedica problema s ozljedom lakta, a sada je, nažalost, ponovno primoran izbivati iz ringa.