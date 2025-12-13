Plazibat se vratio nakon ozljede i upisao prvu pobjedu nakon dvije i pol godine

Podijeli :

Antonio Plazibat (32) vratio se u ring na najbolji mogući način, svladavši Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde (30-26 kod svih sudaca). U glavnoj borbi GLORY Kickboxing priredbe u Arnhemu ostvario je pobjedu nakon dvije i pol godine pauze te si time osigurao mjesto na turniru osmorice teškaša koji je zakazan za 7. veljače iduće godine.

Plazibat je borbu otvorio opreznije, zauzevši sredinu ringa, dok se Mahieddine više oslanjao na kretanje i udarce nogama. Hrvatski borac je u početku tražio ritam, a potom je preciznom kontrom lijevim krošeom poslao protivnika u nokdaun. Iako se Alžirac uspio pribrati, do kraja prve runde uslijedila je žestoka razmjena udaraca u kojoj je Mahieddine bio vidno uzdrman, ali je ipak ostao na nogama.

U drugoj rundi Plazibat je preuzeo potpunu kontrolu, usmjerivši se na razorne low kickove kako bi protivniku oduzeo pokretljivost. Nekoliko puta ga je rušio udarcima u noge, iako sudac nije započeo brojanje, a Alžirac se sve teže nosio s konstantnim pritiskom i preciznim kontrama lijevom rukom.

Svjestan da mu u posljednjoj rundi treba prekid, Mahieddine je krenuo znatno agresivnije, no nije uspio ugroziti Plazibata. Hrvatski kickboksač je do kraja meča dodatno pojačao tempo, nanio protivniku veliku štetu i razbio mu nos, te mirno priveo borbu kraju. Time je Plazibat upisao drugu pobjedu nad Mahieddineom u njihovom trećem međusobnom okršaju, nakon što su ranije imali omjer 1:1.

Ovom pobjedom Plazibat je izborio nastup na turniru osmorice teškaša u Arnhemu, gdje ga u četvrtfinalu čeka borac iz Gvineje, Mory Kromah. Tom prilikom poručio je kako planira završiti borbu već u prvoj rundi, najavivši nokaut i povratak protivnika u nižu kategoriju.