Apsolutni je hit, a SP nije ni počeo: Od ‘najmanje poznatog’ do igrača kojeg prati 4 milijuna ljudi

Podijeli :

xAnexFrosakerx Sportspressphoto via Guliver

Svaki put kada bi reprezentativac Novog Zelanda Tim Payne primio mobitel u ruke, dočekao bi ga niz obavijesti na zaključanom zaslonu – novi pratitelji, lajkovi i komentari na Instagramu.

Samozatajni Novozelanđanin nije bio pretjerano aktivan na društvenim mrežama, ali to se sad promijenilo.

POVEZANO Amerikanci poredali favorite na SP-u, evo gdje su smjestili Hrvatsku

Payne je dospio u središte pozornosti svjetske javnosti kada je argentinski influencer Valen Scarsini odlučio pronaći, kako je sam rekao, “najmanje poznatog igrača” koji putuje na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadu i Meksiko, te je izabrao upravo njega. Iako Payne ima 50 nastupa za reprezentaciju i dio je reprezentacije već više od desetljeća, Novi Zeland je sa 75. mjestom najlošije rangirana reprezentacija na ovogodišnjem turniru.

U želji da pruži podršku autsajderima i samom Payneu, Scarsini pozvao je stotine tisuća svojih pratitelja na TikToku i Instagramu da podrže novozelandskog braniča.

I od 4700 pratitelja sada je Payne dosegao nevjerojatnu brojku – na Instagramu ga prati više od 4 milijuna ljudi.

Ovaj 32-godišnjak, koji igra za Wellington Phoenix u elitnom rangu australskog nogometa, po broju pratitelja nadmašio je sad i samog Scarsinija koji ga je ‘proslavio’.

SP počinje 11. lipnja, a Novi Zeland je u grupi G s Iranom, Belgijom i Egiptom.