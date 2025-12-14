Plazibat: Ja sam zapravo Rico Verhoeven, samo nokautiram ljude

Podijeli :

Copyright: xxAntexCizmicx glory_plazibat13-17062023

Antonio Plazibat (32) uspješno se vratio u ring nakon dvije i pol godine pauze, svladavši Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde (30-26 kod svih pet sudaca).

Trijumfom u glavnoj borbi GLORY Kickboxing priredbe u nizozemskom Arnhemu izborio je mjesto na turniru osam najboljih teškaša, koji je na rasporedu 7. veljače iduće godine.

Plazibat je u borbu ušao opreznije, preuzeo je sredinu ringa i strpljivo gradio ritam, dok se Mahieddine više oslanjao na kretanje i udarce nogama. Bilo je jasno da hrvatski borac u početku traži pravi osjećaj i tempo, no u pravom je trenutku reagirao – preciznom kontrom, kratkim lijevim krošeom, poslao je protivnika u nokdaun i time usmjerio meč u svoju korist.

Dominaciju je nastavio i u ostatku meča koji je priveo kraju i pobijedio odlukom sudaca. Nakon povratničkog meča izjavio je: “Oprostite što nisam išao po nokaut, ali sam uživao u ringu. Htio sam da me pogodi, smijao sam mu se. Nema ništa kao biti u ringu, htio sam se boriti, nije me bilo dvije i pol godine. Ludo je koliko mi je ovo nedostajalo. Nadam se da ste uživali u borbi.

Htio sam osjetiti ring i situaciju, ali čim sam krenuo bacati udarce, vidio sam da je gotovo. Svaka čast Nordineu, sjajan je borac i mene je učinio boljim. Ja sam zapravo Rico Verhoeven, samo nokautiram ljude”, rekao je najbolji hrvatski kickboksač.