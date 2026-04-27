Napokon dogovorena bitka Joshue i Furyja: Potpisan je ugovor

(AP Photo/Ian Walton, File) via Guliver Image

Anthony Joshua dogovorio je borbu s još jednim bivšim svjetskim prvakom u teškoj kategoriji, Tysonom Furyjem, potvrdio je promotor Eddie Hearn.

Prije tog velikog okršaja Joshua će se vratiti u ring nakon duže pauze. 25. srpnja u Rijadu u Saudijskoj Arabiji čeka ga borba protiv Kristiana Prenge. Britanski boksač nije nastupio od prosinca, kada je bio uključen u tešku prometnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginula dvojica članova njegova tima.

Iako već godinama postoji interes za meč između Joshue i Furyja, do njega nikada nije došlo unatoč brojnim pregovorima. Sada Hearn tvrdi da je sve konačno dogovoreno. Ipak, Joshua mora prvo odraditi svoj sljedeći nastup protiv Prenge, koji ima impresivan niz pobjeda nokautom, ali je široj javnosti uglavnom nepoznat.

Joshua je posljednji put nastupio protiv Jakea Paula, dok mu je posljednja pobjeda nad afirmiranim boksačem bila protiv Otta Wallina još 2023. U međuvremenu je doživio težak poraz od Daniela Duboisa, a borio se i s bivšim UFC prvakom Francisom Ngannouom.

“Nije tajna da sam uzeo vrijeme kako bih se posložio i ponovno izgradio prije povratka u ring, a danas je sljedeći korak na tom putu”, poručio je Joshua, dodajući: “Radujem se povratku i nastavku tamo gdje sam stao. Kao što sam rekao, gazda će doći po svoju rentu. To je sigurno.”

Datum i lokacija borbe protiv Furyja još nisu potvrđeni, ali postoji mogućnost da se spektakl održi u studenom.

Joshua je nedavno bio u publici tijekom Furyjeve borbe protiv Arslanbeka Makhmudova, nakon koje ga je Fury javno izazvao. Pokušao ga je nagovoriti da uđe u ring, no Joshua je to odbio. Furyjev tim potom je poručio da su oni već potpisali ugovor i čekaju drugu stranu.

Borba koju britanski fanovi iščekuju godinama sada je vrlo blizu realizacije. No prije svega, Joshua mora sigurno odraditi svoj povratnički meč. Prenga predstavlja izazov koji je dovoljno ozbiljan da zahtijeva oprez, ali ne i prepreku koja bi trebala ugroziti planirani spektakl.

Osim sportske forme, važan je i psihološki aspekt. Nakon tragedije u Nigeriji Joshua se mora ponovno prilagoditi natjecateljskom ritmu. Ako sve prođe prema planu, slijedi konačni obračun s Furyjem, a kao moguće lokacije u Velikoj Britaniji spominju se Wembley i stadion Tottenhama

Ipak, termin u kasnoj jeseni mogao bi donijeti dodatne organizacijske izazove.