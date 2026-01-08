Joshua se prvi put oglasio nakon tragične nesreće: ‘Nisam ni shvaćao koliko su posebni’

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Na Instagramu je objavio poruku.

Boksač Anthony Joshua prvi se put oglasio nakon tragične prometne nesreće u Nigeriji u kojoj je u prosincu izgubio dvojicu najboljih prijatelja.

Na društvenim mrežama podijelio je dirljivu poruku posvećenu Sini Ghamiju i Kevinu Latifu Ayodeleu.

“Hvala vam na svoj ljubavi i brizi koju ste pokazali mojoj braći. Nisam ni shvaćao koliko su posebni. Samo bih hodao s njima i šalio se, ne znajući da me Bog držao u prisutnosti velikih ljudi. 100% je teško meni, ali znam da je još teže njihovim roditeljima. Imam snažan um i vjerujem da Bog poznaje njihova srca. Neka se Bog smiluje mojoj braći”, napisao je Joshua na Instagramu.