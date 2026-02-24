Mayweather i Pacquiao dogovorili ‘revanš’ nakon 11 godina

Podijeli :

Dvije boksačke legende 49-godišnji Floyd Mayweather i 47-godišnji Manny Pacquiao, koji su se nedavno vratili iz mirovine, u ponedjeljak su najavili novi dvoboj 19. rujna u Las Vegasu.

Njihov posljednji i jedini susret u svibnju 2015. nazvan je “borbom stoljeća”, a tada je slavio Mayweather. Isto se moglo reći i za njihov sljedeći meč, jer njih dvojica zajedno imaju skoro sto godina.

Floyd “Money” Mayweather, koji u utorak puni 49 godina, u petak je objavio da se vraća iz mirovine, dok se Pacquiao (47) prošle godine vratio u ring za meč koji je završio bez pobjednika protiv Amerikanca Maria Barriosa.

Ova nova mega-borba dio je trenda bivših boksača koji se ponovno vraćaju u sport. Britanac Tyson Fury najavio je još jedan povratak 11. travnja protiv Rusa Arslanbeka Makhmudova, a heroj teškaške kategorije Mike Tyson (59) već je navukao rukavice za egzibicijski meč protiv YouTubera Jakea Paula u studenom 2024.

Sam Mayweather održao je brojne egzibicijske mečeve od umirovljenja 2017. godine i planirao je amaterski meč protiv Mikea Tysona ovog proljeća, iako datum i mjesto još nisu službeno objavljeni.

“Floyd i ja smo svijetu pružili ono što ostaje najveća borba u povijesti boksa. Obožavatelji su čekali dovoljno dugo; zaslužuju ovaj revanš”, rekao je Pacquiao.

Proglašen “Najboljim borcem 21. stoljeća” od strane časopisa The Ring ranije ove godine, Mayweather (50 pobjeda u isto toliko borbi) osvojio je svjetske naslove u super perolakoj, lakoj, superlakoj, velterlakoj i super velterlakoj kategoriji tijekom sjajne karijere koja je započela u listopadu 1996.

Proveo je dva mjeseca u zatvoru 2012. zbog obiteljskog nasilja, jedne od njegovih pet osuda za nasilne prekršaje.

Pacquiao (62 pobjede, 8 poraza, 3 remija) osvojio je naslove u osam različitih težinskih kategorija.

“Nedostajao mi je boks, ali ova duga odsutnost bila je korisna za mene, odmorio sam tijelo četiri godine”, rekao je “Pac-Man” prošle godine.