Mavrović o sljedećem protivniku: ‘Dubois će Hrgovića izbjegavati u širokom luku’

Podijeli :

Igor Kralj

Filip Hrgović pobijedio je Britanca Joea Joycea jednoglasnom odlukom sudaca (97-93, 96-95, 98-92) u manchesterskoj Co-op Live Areni u sklopu Queensberryjeve "Heavy Impact" priredbe, a na najveću pobjedu u njegovoj karijeri se osvrnuo Željko Mavrović.

Naš legendarni boksač je za Index.hr objasnio da je Hrgović odradio dobre pripreme te otkrio smatra li ovo najvažnijom pobjedom njegove karijere.

“Odradio je vrhunske bazične pripreme, i sam sam sudjelovao na nekim treninzima. Sve mu je zajedno dobro leglo i odboksao je odličan meč jučer.

Ovo je sigurno njegova najznačajnija i najveća pobjeda u karijeri, to će odjeknuti. Joyce je puno veće ime u Velikoj Britaniji, na kraju dana, boksao je s Duboisom i pobijedio ga, on je ozbiljan boksač i veliko ime, tako da je Filip jučer napravio podvig života”, kaže Mavrović.

Hrgović je izazvao Duboisa, a Mavrović ne misli da će se borba uskoro dogoditi. Hrvatskog je boksača s druge strane prozvao Dyllian White.

“Mislim da će ga Dubois izbjegavati u širokom luku jer je u prvih nekoliko rundi primio teške udarce i zna da, ako je Hrgović u potpunosti spreman, ako nema povreda prije meča, teško ga može pobijediti. Dubois nema pravo rješenje za stil boksanja Filipa Hrgovića kada on može odboksati svih 12 rundi u kontinuitetu.

Whyte je baš pravi fighter. To je meč sličan ovom koji je odboksao protiv Joycea. Hrgović ima što pokazati u tom meču, ali ima i Whyte. To su dva boksača koja bi pružila sjajan meč i to bi Velika Britanija znala popratiti medijski i financijski, dali bi pažnju tom meču.”