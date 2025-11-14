Mahačev: Ne gubim svoju titulu ni od koga, samo dolazim po drugu

Podijeli :

(AP Photo/Kamran Jebreili, File)

U nedjelju ujutro Islam Mahačev seli u velter kategoriju, gdje će u glavnoj borbi UFC-a 322 u New Yorku napasti pojas protiv Jacka Delle Maddalene.

Dagestanac je početkom godine odustao od titule u lakoj kategoriji kako bi prihvatio ovu priliku, no sam tvrdi da je to tek formalnost na papiru.

“I dalje se osjećam kao prvak. Ne gubim svoju titulu ni od koga. Samo dolazim po drugu”, rekao je Islam Mahačev na press konferenciji uoči UFC-a 322.

Mahačev je ove godine postavio UFC rekord s četiri uzastopne obrane naslova u lakoj kategoriji, uključujući prekid Renata Moicana na UFC-u 311. Iako se govorilo o mogućem dvoboju s prvakom perolake kategorije Ilijom Topurijom, odlučio je prijeći u velter i napasti drugi pojas. Pobjeda Jacka Delle Maddalene nad njegovim prijateljem Belalom Muhammadom i osvajanje titule otvorili su put ovom okršaju.

“Ovo je moj san. Vrlo sam blizu svom snu. Cijelu svoju profesionalnu karijeru, dok sam bio prvak u lakoj, moj san je bio postati dvostruki prvak. I sada su tu još samo u pitanju sati”, rekao je Mahačev.

Ako u nedjelju osvoji velter naslov, Mahačev će postati jedanaesti dvostruki UFC prvak, a mogao bi biti i dvanaesti ako Zhang Weili prije njega svlada Valentinu Ševčenko. Time bi izjednačio i Andersona Silvu s 16 uzastopnih pobjeda. Premda ga takvi uspjesi guraju u rasprave o najvećima svih vremena, Mahačev kaže da o tome ne razmišlja.