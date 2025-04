Joyce uoči okršaja s Hrgovićem: ‘Mirovina? Uživam u boksu, a i lova je dobra’

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Filip Hrgović (32) i Joe Joyce (39) odradili su službeno vaganje i sučeljavanje, čime su ispunili posljednju obvezu uoči sutrašnjeg okršaja u mančesterskoj Co-Op Live Areni.

Hrgović je zabilježio rekordnu težinu od 113,7 kilograma, dok je Joyce bio znatno teži s 124,8 kilograma. Njihova borba zakazana je za subotu oko 23 sata, iako će točan početak ovisiti o trajanju prethodnih mečeva u programu.

“Naravno da sam sretan što se vraćam. Zahvalan sam na ovoj prilici i drago mi je što sam ovdje. Radujem se sutrašnjem meču i velikom nokautu. Sve ćemo zapravo vidjeti sutra. Osjećam se odlično i jedva čekam meč. Nisam bio u najboljem izdanju u zadnjoj borbi, a sada želim dokazati da sam najbolji i da svakog mogu pobijediti. Spreman sam”, rekao je hrvatski boksač.

Izjavu je dao i Joyce, koji se osvrnuo na priče o tome da se sprema u mirovinu. “Sve to su priče drugih ljudi. Nikad nisam ni pomislio na umirovljenje. Pa to mi je posao, a i lova je dobra”, rekao je kroz smijeh pa dodao: “Uživam, pogotovo kad pobjeđujem. Dobar sam boksač i borim se u uzbudljivim mečevima, nije to slučajno.”

Hrgović je uskočio kao zamjena za Dilliana Whytea (36), koji je otkazao meč zbog ozljede prsta. Bit će mu to prvi nastup nakon poraza od Daniela Duboisa (27) u lipnju 2024., kada je izgubio borbu za privremenu IBF-ovu titulu, prekinuvši niz od 17 pobjeda.

Bit će to njihov drugi okršaj nakon amaterske borbe iz 2013., u kojoj je Joyce slavio podijeljenom odlukom sudaca.

Joyce je profesionalnu karijeru otvorio s 15 pobjeda, ali je u posljednje četiri borbe doživio tri poraza – dva od Zhileija Zhanga i jedan od Dereka Chisore. U karijeri je pobjeđivao i velikane poput Daniela Duboisa i Josepha Parkera.